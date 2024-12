Dono do viral 'Só Fé', Grelo se apresenta em Embu das Artes no ‘Show da Virada’

Nomeado de ‘Virada na Praça’, evento acontece na Praça das Artes, local onde ocorre o Natal Iluminado

Foto: Divulgação

(saiba mais aqui). Para encerrar 2024, no dia 31 de dezembro Embu das Artes realizará o ‘Show da Virada’ com a apresentação do cantor Grelo. O evento, nomeado de ‘Virada na Praça’, acontece na Praça das Artes, local onde ocorre o Natal Iluminado

Empresariado pela dupla sertaneja Henrique & Juliano, Grelo é um representante da seresta, um estilo de arrocha com letras românticas.Ele lançou seu primeiro álbum, "É o Grelo", esse ano e viu 11 de suas 13 músicas entrarem na parada viral do Spotify.O projeto trouxe ainda o hit "De Graça ou Pagando" que, assim como "Só Fé", dominou o Instagram e o TikTok.O cantor de seresta assina suas composições como De Ângelo, mas no palco adotou o nome artístico Grelo devido ao seu biótipo magro, junção de apelido dado pelos amigos: grilo e magrelo.