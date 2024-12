Peruano de 24 anos é assassinado a tiros em Cotia

Vítima foi identificada e até o momento nenhum suspeito foi preso; polícia investiga se carro incendiado na rua Dra. Aparecida Fernandes tem relação com o homicídio

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Um peruano, de 24 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta quinta-feira (5) no Jardim São Miguel, em Cotia. O crime ocorreu na rua Érico Veríssimo por volta das 17h50. Ninguém foi preso.

A vítima, identificada como Edson Joao Flores Ramirez, estava no Brasil há aproximadamente 5 anos. Os tiros, segundo a polícia, acertaram a região do tórax, abdômen, ombro e braços.O local do crime ficou preservado até a chegada da perícia. O caso foi registrado como “homicídio” na Delegacia de Cotia.Momentos depois do crime, a polícia encontrou um veículo Fiat Idea carbonizado na rua Doutora Aparecida Fernandes.A polícia agora investiga se o automóvel tem relação com o homicídio.