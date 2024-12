Natal de Embu das Artes terá até pista de patinação no gelo; evento começa neste sábado

A festa de abertura será comandada pelo cantor Murilo Huff; saiba mais

Foto: Prefeitura de Embu das Artes / Divulgação

Considerado o maior evento do gênero no estado de São Paulo, o Natal Iluminado de Embu das Artes deste ano terá até pista de patinação no gelo, atração que promete ser sucesso entre adultos e crianças.

As luzes coloridas da pista serão acesas neste sábado (7), às 19h. A festa de abertura será comandada pelo cantor Murilo Huff.A expectativa é de que o evento atraia milhares de visitantes, especialmente pela decoração com luzes e atrações especiais de quinta à domingo.Além da tradicional Feira de Artes e Artesanato, quem visitar o Natal Iluminado também encontrará barracas de alimentos, bebidas e brinquedos.A partir das 19h– Coral Municipal– Henrique Júnior– DJ Masterxel– Murilo Huffi– SullivanA partir das 19h– Coral da USP– Grupo Sequência– DJ Masterxel– Bárbara Torres