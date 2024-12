Cerimônia de Peregrinação: Templo Zu Lai divulga programação especial para o Ano Novo

A cerimônia, gratuita e aberta ao público, propõe um momento de reflexão e purificação espiritual; confira

O Templo Zu Lai, em Cotia, divulgou a programação para a celebração do Ano Novo. A cerimônia, gratuita e aberta ao público, propõe um momento de reflexão e purificação espiritual.





Dentro do Templo Principal haverá alguns minutos de meditação silenciosa, leitura da Oração de Dedicação de Méritos e, em seguida, a mestra Miao You (Abadessa) fará uma breve retrospectiva do ano que termina, concluindo suas palavras com Votos de Feliz Ano Novo.Veja abaixo a programação:A cerimônia de peregrinação terá início às 20h30 do dia 31/12 pela Senda da Iluminação.Logo depois, às 23h30, haverá o “Toque do Grande Tambor" e repicar do "Grande Sino", simbolizando a despedida de 2024 e a chegada de 2025.À meia-noite acontece a Celebração do Ano Novo com a oferenda do ‘Primeiro Incenso’ do ano.Já às 10h do dia 1º, acontece a Cerimônia dos Mil Budas.A Cerimônia de Peregrinação, segundo a tardição, permite a purificação dos carmas “que operam em nossos corpos, fala e mente, permitindo que desenvolvamos o cultivo dos preceitos, da meditação e da sabedoria”.