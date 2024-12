Cotia é a melhor cidade do Brasil para fazer negócios na indústria, revela estudo

Levantamento destaca “menos burocracia” e “ótima localização” para atrair negócios, com “boas conexões de transporte”; veja

Portal turístico da cidade. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Cotia é a melhor cidade para fazer negócios na indústria no Brasil. O setor responde por R$ 3,3 bilhões do PIB municipal, que soma R$ 6,7 bilhões. É o que aponta o ranking da consultoria Urban Systems, publicado pela EXAME.

Segundo o levantamento, o crescimento de estabelecimentos industriais na cidade foi, passando de 0,34% em 2022 para 4,49% em 2023.O estudo também aponta que a boa localização é uma das razões para a atração de negócios, comDe acordo com a Urban Systems, uma das ações de Cotia para atrair mais empresas foi facilitar a abertura de novos negócios.A pesquisa destaca que, em junho, por exemplo, foi lançado um portal de aprovação digital de obras, para facilitar o recebimento de pedidos e envio de plantas e projetos, sem que os responsáveis precisem ir fisicamente até a prefeitura.A Exame conclui que a prefeitura está construindo, em parceria com o governo federal,que terá aulas de ensino médio técnico, para formar trabalhadores para as indústrias e outras empresas.diz o texto.O ranking Melhores Cidades para Fazer Negócios é um estudo feito pela consultoria Urban Systems. O estudo é calculado a partir de um Índice de Qualidade Mercadológica (IQM), que aponta quais municípios oferecem melhores condições para as empresas, com base em dados de população, de fluxo de comércio, características urbanas e infraestrutura, entre outros pontos.