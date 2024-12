Trecho da Castello Branco, em Alphaville, terá intervenção por 10 dias; veja rotas alternativas

Com um investimento de R$ 815 milhões, o projeto promete melhorar a interligação entre a capital paulista e os municípios da região

Foto: CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste realizará a continuidade das obras de remodelação do Trevo de Alphaville, localizado no km 23 da Rodovia Castello Branco. Para isso, será necessária uma nova intervenção noturna para a 4ª etapa de demolição parcial do viaduto.

As intervenções iniciaram nessa segunda-feira (9) e devem seguir por mais 10 dias, sempre das 22h às 5h. Durante este período, haverá o estreitamento de uma faixa de tráfego na Alameda Rio Negro, no sentido Trevo de Alphaville, sob os viadutos existentes.Com um investimento de R$ 815 milhões, o projeto promete melhorar a interligação entre a capital paulista e os municípios da região, contribuindo para a mobilidade urbana.Motoristas que trafegam pela Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, e desejam acessar a Alameda Rio Negro, devem seguir pela pista expressa leste, acessar a pista marginal, realizar o retorno no km 22, no Trevo do Tamboré, seguir pela pista oeste e acessar a entrada principal de Alphaville.Veículos que trafegam pela Estrada da Aldeinha em direção a Alphaville devem seguir pela pista marginal e utilizar o mesmo retorno no km 22.