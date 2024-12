Conta de luz atrasada? Veja como negociar a dívida em até 7 vezes

A campanha de negociação da Enel é válida até 31 de dezembro. Para participar, o cliente precisa ter fatura vencida há, no mínimo, 61 dias

Foto: Divulgação

A Enel Distribuição São Paulo iniciou nesta segunda-feira (9) uma campanha de fim de ano para negociação de dívidas. Clientes com contas de luz atrasadas há mais de 60 dias têm até o dia 31 deste mês para regularizar o pagamento, com opção de parcelamento em até 7 vezes e entrada mínima a partir de 10% do valor total.

No sábado, a companhia vai abrir canais de atendimento e lojas físicas para facilitar o pagamento.O cliente pode negociar a dívida através do site https://www.enel.com.br/pt-saopaulo, do aplicativo Enel São Paulo, pelo WhatsApp (21) 99601-9608 ou pela Central de Relacionamento 0800 72 72 120.Para participar da renegociação das dívidas da conta de luz, é preciso ter uma fatura vencida há pelo menos 61 dias e apresentar a conta de energia e sua documentação. Quem já possui um parcelamento não poderá participar.