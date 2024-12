"Vamos acompanhar de perto", diz Rogério Franco após leilão da Raposo Tavares

A EcoRodovias venceu o leilão do Lote com lance de R$ 2,1 bilhões, na semana passada

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), disse que vai acompanhar de perto as obras do projeto Nova Raposo. A EcoRodovias venceu o leilão do Lote com lance de R$ 2,1 bilhões, na semana passada.

"A concessão do Lote Nova Raposo ficará sob a responsabilidade da empresa EcoRodovias. O projeto foi leiloado pelo valor de R$ 2,19 bilhões e prevê investimentos em duplicações, implantação de faixas adicionais, novas passarelas e pontos de ônibus. Vamos acompanhar de perto os próximos passos", escreveu o prefeito na publicação feita em suas redes sociais.

SOBRE O LOTE NOVA RAPOSO

O projeto visa modernizar a Raposo Tavares na área urbana entre Cotia e São Paulo. A promessa é que as melhorias vão ajudar a solucionar problemas de segurança e congestionamento no trecho. O lote Nova Raposo faz parte do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP).

O investimento total previsto na parceria com a iniciativa privada é de R$ 7,9 bilhões em 30 anos de concessão. O projeto também se compromete com a sustentabilidade, com acompanhamento da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). No total, dez municípios paulistas serão impactados, incluindo: Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

PEDÁGIOS E MARGINAIS

Com o leilão a EcoRodovia poderá instalar novos pedágios no trecho da Raposo entre São Paulo e Cotia. E o primeiro deles ficará no trecho urbano da capital, na altura do km 11, que fica 36 quilômetros antes do atual primeiro pedágio.

É prevista também a construção de 50 quilômetros de pistas marginais ao longo do trecho urbano da Raposo Tavares e de 20 quilômetros de quartas faixas para ampliar a capacidade do tráfego. Além disso, será construído um túnel na chegada de São Paulo até a Marginal Pinheiros, com três viadutos para desafogar o trânsito.