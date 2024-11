Projeto de concessão prevê 4 passagens de fauna na Raposo Tavares em Cotia

O projeto de concessão à iniciativa privada da Nova Raposo prevê a implementação de soluções para mitigar acidentes envolvendo animais silvestres em rodovias. As medidas incluem passagens aéreas e subterrâneas em alguns trechos.

A concessionária EcoRodoviasserá responsável por elaborar estudos anuais abrangentes para identificar e reduzir atropelamentos de fauna. Esses estudos serão encaminhados para análise da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).O projeto inclui a identificação de hotspots, que são áreas críticas com alta incidência de atropelamentos, para orientar a instalação de passagens aéreas e subterrâneas, como túneis e dutos, e cercas de proteção.No Lote Nova Raposo, de acordo com o projeto, serão instaladas 22 passagens de fauna, com um investimento total de R$ 7,4 milhões. Esse montante será destinado à construção de 11 passagens aéreas e 11 subterrâneas.Já outras oito passagens serão instaladas ao longo da Rodovia Castello Branco (SP-280), nos trechos de Barueri e Araçariguama, localizadas nos quilômetros 38,0, 45,7, 42,2 e 35,2.Ainda de acordo com o projeto, mais quatro passagens serão implementadas na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), nos quilômetros 27,1 e 38,9 em Cotia. Além disso, 10 passagens serão implantadas em trechos municipais.