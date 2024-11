EcoRodovias oferece R$ 2,1 bilhões e vence leilão do Lote Nova Raposo

EcoRodovias R$ 2.190.800 bilhões – ágio de 47.117,67%

Grupo EPR R$ 1.170.800 bilhão – ágio de 25.133,91%

CCR R$ 1.040 bilhão – ágio de 22.314,81%

Via Appia R$ 477.480 milhões – ágio de 10.190,99%

Rafael Benini, secretário de Parcerias e Investimentos se disse surpreso com o lance bem acima do segundo colocado “Surpreendete esse lance. Mais do que um leilão, estamos fazendo as melhores rodovias do Brasil. São Paulo tem 9 das 10 melhores rodovias do Brasil graças ao programa de concessão. E acredito que esses trechos da Raposo Tavares e da Castelo vão entrar nessa lista” Disse.

Confira as propostas do leilão do Lote Nova Raposo, em que a EcoRodovias saiu vencedora: