Passarelas, pedágios e ciclovias: conheça as principais obras previstas do projeto Nova Raposo

Leilão ocorreu nessa quinta-feira (28); empresa vencedora, EcoRodovias ofertou R$2,1 bilhões para a concessão de 30 anos

Leilão Nova Raposo. Foto: Divulgação

A EcoRodovias venceu nessa quinta-feira (28) o leilão de rodovias da Nova Raposo, com oferta de outorga no valor de R$ 2,19 bilhões. Com a proposta, a companhia deve investir R$ 8 bilhões em obras e melhorias ao longo dos 30 anos de concessão.

O Lote Nova Raposo compreende 92 quilômetros de trechos de quatro rodovias que atravessam 10 cidades na ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o sudoeste paulista.A nova concessionária do grupo EcoRodovias ficará responsável por executar, entre o 3º e 8º ano, aproximadamente 78 km de faixas adicionais, sendo 34 km na SP-270 (Rod. Raposo Tavares) e 44 km na SP-280 (Rod. Castello Branco).De acordo com o projeto, também haverá 22 km de duplicações, sendo 5 km de duplicação na SP-029 (Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi / Estrada da Roselândia) e 17 km na ligação Cotia-Embu das Artes. Ainda há a previsão de 43 km de marginais a serem realizadas majoritariamente na Raposo.O contrato também prevê a instalação de duas áreas de descanso para caminhoneiros, implantações de 20 novos pedágios e adequações em outros 7 existentes, construção de 32 passarelas e adequações de outras 2 e 42 km de ciclovias.A partir do 3º ano a concessionária deve converter as praças de pedágio existentes em pórticos de cobrança automática e iniciará a implantação de novos pórticos – todo o pedagiamento do projeto prevê a cobrança exclusivamente neste modelo.disse a EcoRodovias.O projeto prevê ainda a adoção de benefícios tarifários, em que todos os usuários terão 5% desconto na tarifa de pedágio para os pagamentos feitos por “AVI”.Segundo o projeto, veículos de passeio contarão ainda com o Desconto de Usuário Frequente (DUF) que atende motoristas que fazem o mesmo percurso repetidas vezes. Os descontos podem chegar a 20% e serão aplicados a partir da 11ª passagem pelo mesmo ponto de cobrança, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. Na nova concessão, a isenção tarifária para motocicletas será mantida.– Faixas adicionais na rodovia Castello Branco (SP-280), entre Barueri e Araçariguama;– Marginais e faixas adicionais na rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre São Paulo e Cotia;– Duplicação de trecho da Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029) na região de Cotia;– Nova ligação Cotia-Embu das Artes: obra a ser executada com o objetivo de tornar o trajeto entre Cotia e Embu das Artes mais seguro, incluindo a duplicação de todo o trecho.