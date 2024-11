O que você acha do turismo em Cotia? Saiba como responder pesquisa do governo de SP

Objetivo é monitorar e compreender comportamentos dos visitantes, antecipar tendências do mercado turístico e garantir a sustentabilidade do setor

Templo Zu Lai. Foto: Divulgação

O Centro de Inteligência da Economia do turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR SP), quer saber qual é a leitura que os moradores dos municípios paulistas fazem do turismo para suas cidades.

O objetivo é monitorar e compreender comportamentos dos visitantes, antecipar tendências do mercado turístico e garantir a sustentabilidade do setor. O formulário pode ser acessado em https://forms.gle/njh3XgSrtVzHn9Jz7 O levantamento quer compreender, por exemplo, o impacto que o turismo tem na vida das pessoas por meio de questões, como: ‘o turismo ajuda no desenvolvimento econômico da minha cidade’. As respostas seguem uma escala de 0 a 5, em que quanto mais perto de 5 for na nota, mais a pessoa concorda com a sentença., disse Nelson Broering, secretário de Turismo de Cotia.São pouco mais de 20 itens a serem respondidos e os participantes podem abrir o link da pesquisa no celular ou computador. Para registrar a sua opinião, a pessoa precisa estar com um perfil do Facebook ou e-mail (Gmail) conectado no momento do acesso do link.