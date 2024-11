Natal do Thermas da Mata terá Papai Noel surfando em trenó, carros alegóricos e personagens

Programação natalina, que ainda conta com pocket show, acontece aos sábados e domingos; confira

Foto: Divulgação

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, promete encantar o público com a magia do ‘Natal Encantado’, que começa neste sábado (30) e segue até o dia 24 de dezembro – somente aos sábados e domingos.

A ‘Parada Encantada’ contará com carros alegóricos temáticos e a presença de Gloom, um personagem exclusivo criado para o evento.Ao todo, serão três carros alegóricos: o Carro do Trenó Aquático, onde o Papai Noel chega de forma inusitada, surfando em seu trenó pelas ondas do parque; o Carro Mágico de Gaia, que segue a temática da natureza, conduzido por Gaia, a fada protetora do Thermas da Mata; e o Carro Árvore de Natal do Fundo do Mar, uma árvore de Natal com elementos marinhos, conduzida pela Fada Pérola e seus amigos.Para completar a programação nataliana, o Thermas da Mata também apresentará o pocket show "Natal na Vila – Natal do Lugar de Magia". O espetáculo conta a história de Gloom e sua jornada para descobrir o verdadeiro significado do Natal.Além disso, o show contará com a participação dos personagens do evento e promete emocionar o público com mensagens de união e esperança.Saiba mais em thermasdamata.com.br