Morre segunda vítima de acidente de carro em Caucaia do Alto

Idoso de 65 anos chegou a ficar internado no Hospital de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito nesta terça-feira (26)

O idoso, de 65 anos, estava no banco de passageiro do veículo que se chocou contra um poste de iluminação. A esposa dele, de 75 anos, que dirigia o veículo, morreu na hora.O acidente aconteceu na noite desse domingo (24). O Samu e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O idoso chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Cotia, mas acabou não resistindo aos ferimentos.Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), não havia testemunhas no momento do acidente.O caso, que foi registrado como “lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” na Delegacia de Caucaia do Alto (1º DP de Cotia), é investigado pela Polícia Civil.