Idosa de 75 anos morre em acidente de carro em estrada de Caucaia do Alto

O marido dela, que estava junto no veículo, foi socorrido ao Hospital Regional de Cotia; acidente fatal aconteceu na noite desse domingo (24)

Foto: Reprodução

Uma idosa, de 75 anos, morreu em um acidente de carro, em Caucaia do Alto, na noite desse domingo (24). O caso ocorreu na Estrada Municipal da Cachoeira, por volta das 20h.





De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a idosa, que dirigia o veículo, chocou-se contra um poste de iluminação. O marido dela, que estava junto no veículo, foi socorrido ao Hospital Regional de Cotia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

O Samu e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A vítima veio à óbito no local. Segundo a GCM, não havia testemunhas no momento do acidente.O caso, que foi registrado como “lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” na Delegacia de Caucaia do Alto (1º DP de Cotia), será investigado pela Polícia Civil.