EXCLUSIVO: Imagens aéreas mostram mais uma obra em Cotia abandonada após eleição

Obra de drenagem e recapeamento na Vila Santa Catarina está paralisada; materiais espalhados pelas vias e enormes crateras revelam o abandono

Imagens aéreas feitas por um drone mostram mais uma obra da Prefeitura de Cotia paralisada após o período eleitoral.

Vídeo feito pela páginae enviado aofoi gravado sobre o bairro Vila Santa Catarina, no distrito de Caucaia do Alto.Pelas imagens, é possível ver dezenas de tubos de concreto espalhados em canteiros, placas de obras no local em que não há nenhum trabalhador, enormes valetas e ruas esburacadas.Antes das eleições de outubro, as obras de drenagem e recapeamento das vias estavam em plena operação, mas após o período eleitoral, ficaram abandonadas como mostra o vídeo.Moradores do bairro Vila Santa Catarina sofrem constantemente com inundações por falta de planejamento e infraestrutura.Diante do problema,procurou a prefeitura e aguarda um posicionamento.