Homem de 42 anos é encontrado morto ao lado de bar em Cotia

Corpo estava sem sinais de violência, segundo a PM

Caso aconteceu na Estrada dos Fischer's. Foto: Google Atreet Views

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta sexta-feira (1º) para uma ocorrência de encontro de cadáver no Jardim Sandra, em Cotia.

Ao chegarem no local, que fica ao lado de um bar, os agentes encontraram um corpo do sexo masculino sem sinais de violência.Uma funcionária do bar informou aos PMs que viu no início desta madrugada o homem ao lado do estabelecimento e que ele estava dormindo,Pela manhã, ao ver que o homem estava no mesmo lugar, a funcionária disse que o chamou, mas que ele já estava sem respirar.Segundo a PM, os bombeiros foram até o local e apontaram que o corpo já apresenta certa rigidez. Uma equipe preservou o local.A vítima foi identificada como Rodrigo Pereira de Araújo, de 42 anos. O caso foi registrado como “morte suspeita” na Delegacia de Cotia.