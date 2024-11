"Nova Raposo é a médio prazo, já o metrô em Cotia é de longo prazo", diz secretário estadual

Rafael Benini comentou sobre os projetos durante coletiva de imprensa realizada nessa quinta-feira (31)

Foto: Governo de SP

Nessa quinta-feira (31), durante uma coletiva de imprensa no leilão da Rota Sorocabana, o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, falou sobre o projeto Nova Raposo, que será leiloado no fim deste mês, e também sobre a Linha 22-Marrom do metrô, que ligará Cotia até São Paulo.

Questionado sobre a cobrança popular pela linha de metrô ao invés do Nova Raposo, Benini explicou que são projetos independentes.

"São coisas independentes, a gente está falando de um projeto [Nova Raposo] com uma implementação de 4 a 5 anos. Temos o projeto da Nova Raposo para médio prazo, já o da linha 22 é um projeto de mais longo prazo"

Sobre a linha do metrô, o secretário mencionou que o custo é muito maior. "O metrô é R$1 bi por quilômetro, então, é um projeto mais pesado".





Nova Raposo







As principais intervenções incluem a construção de marginais contínuas e a quarta faixa da capital até Cotia. Além disso, a região de Embu das Artes ganhará uma “alça externa” no trecho oeste do Rodoanel, aliviando o tráfego na região.





Veja todas as matérias sobre o projeto clicando aqui.





Linha 22- Marrom









Sobre o projeto o que se sabe por enquanto é que a Linha 22 fará uso de trens mais estreitos e com apenas cinco carros em vez dos seis presentes nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e mesmo as novas como a Linha 4-Amarela e a 6-Laranja.









Veja todas as matérias sobre a linha 22- Marrom clicando aqui.

O Projeto Nova Raposo tem o leilão marcado para dia 28 de novembro. O investimento do projeto está na casa dos R$ 7,1 bilhões. Ao todo, serão mais de 90 quilômetros de rodovia revitalizados.São previstos 6 pedágios no modelo free flow , com cobrança automática sem praças físicas, entre Cotia e São Paulo.Apesar de ainda estar nos estágios iniciais, o Metrô já anunciou audiência pública a partir de setembro de 2025, quando será solicitada a Licença Prévia Ambiental.A Linha 22, segundo o gerente de planejamento, Luiz Antônio Cortez poderá transportar diariamente quase 680 mil pessoas em seus 29,4 km e 19 estações. Desse total, quase 400 mil serão usuários incrementais, ou seja, que não virão de outras linhas.