SP terá castelo de gelo com 8 m de altura; saiba data de inauguração e valores

O local promete ser um paraíso gelado onde os visitantes poderão passear entre esculturas, explorar escadas congeladas e escorregar direto para a neve

Imagem: Divulgação

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, divulgou a programação de sua mais nova atração natalina: um castelo de gelo com 8 metros de altura, 13 metros de largura e feito com 4 mil blocos de gelo cristal. O castelo oferece escorregadores gigantes e um ambiente coberto de neve.





SAIBA MAIS AQUI



A criação das esculturas e estruturas internas do castelo foi realizada pelo renomado escultor Wenistus Asanga, junto com outros sete artistas internacionais. O local promete ser um paraíso gelado onde os visitantes poderão passear entre esculturas, explorar escadas congeladas e escorregar direto para a neve. A criação das esculturas e estruturas internas do castelo foi realizada pelo renomado escultor Wenistus Asanga, junto com outros sete artistas internacionais. O local promete ser um paraíso gelado onde os visitantes poderão passear entre esculturas, explorar escadas congeladas e escorregar direto para a neve.

A atração estará disponível no parque a partir do dia 1º de dezembro e seguirá aberta ao público até 2 de fevereiro de 2025. O ingresso custará R$ 99,90 para pessoas acima de 14 anos. Crianças com idade até 13 anos não pagam (para isso é necessário documento comprobatório e estarem acompanhadas de um adulto).