Temperatura deve chegar a 29ºC neste sábado (2)

Cidade de Cotia. Foto: Vagner Santos

O Dia de Finados, celebrado neste sábado (2), deve ser de calor em Cotia, com máximas de até 29ºC, segundo a previsão feita pelo ClimaTempo.

De acordo com o instituto, há grande possibilidade de temporal durante à tarde. A mínima deve ficar na casa dos 17ºC.Já no domingo (3), a máxima deve atingir 25ºC. O dia será de sol entre as nuvens e chuva rápida entre o dia a noite. A mínima ficará em torno de 18ºC.