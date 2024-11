SP tem 33 praias impróprias para banho; veja lista

Relatório foi divulgado pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb)

Praia de Ubatuba. Foto: Divulgação

O litoral de São Paulo tem atualmente 33 praias impróprias para banho, entre 175 monitoradas, de acordo com o relatório da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (Cetesb) que foi atualizado nesta quinta-feira (31).



Caraguatatuba: Indaiá

Pan Brasil

Tabatinga – Rio Tabatinga

Tagatinga – Condomínio Gaivotas



Guarujá: Enseada – Rua Chile

Perequê





Ilhabela: Perequê

Portinho

Veloso





Itanhaém: Praia Centro





Mongaguá: Praia Central

Santa Eugênia

Flórida Mirim





Peruíbe: Peruíbe – Icaraíba





São Sebastião: Deserta

Pontal da Cruz

Praia Grande

Preta do Norte

São Francisco





São Vicente: Milionários

Gonzaguinha

Praia da Ilha Porchat

Prainha





Ubatuba: Enseada

Itaguá

Perequê-Mirim

Rio Itamambuca

Santa Rita





Praia Grande: Balneário Flórida

Canto do Forte

Guilhermina

Vila Tupi

Real

IndaiáPan BrasilTabatinga – Rio TabatingaTagatinga – Condomínio GaivotasEnseada – Rua ChilePerequêPerequêPortinhoVelosoPraia CentroPraia CentralSanta EugêniaFlórida MirimPeruíbe – IcaraíbaDesertaPontal da CruzPraia GrandePreta do NorteSão FranciscoMilionáriosGonzaguinhaPraia da Ilha PorchatPrainhaEnseadaItaguáPerequê-MirimRio ItamambucaSanta RitaBalneário FlóridaCanto do ForteGuilherminaVila TupiReal

Entre as quatro cidades do Litoral Norte Paulista, Ubatuba tem seis praias impróprias. São Sebastião tem cinco, já Caraguatatuba e Ilhabela possuem três praias impróprias cada - veja mais abaixo.Ao Sul, a lista contempla Praia Grande e São Vicente como as piores em relação ao número de bactérias fecais encontradas na água.A Cetesb divulga semanalmente a relação do número de bactérias encontradas na água, que define a balneabilidade das praias.Quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias, a cada 100 milímetros de água, a praia é considerada imprópria para banho. Após essa análise, os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira vermelha.