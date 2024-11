Quadrilha rouba R$10 mil em medicamentos durante assalto em São Roque

Os 5 integrantes do bando foram presos em Carapicuíba pela PM

Imagem da cena do crime. Foto: PMSP

Uma quadrilha assaltou uma farmácia, em São Roque, nessa quinta-feira (31) e roubou R$ 10 mil em medicamentos. O bando, formado por 5 homens, percorreu mais de 40 quilômetros para tentar fugir da cena do crime, mas foi interceptado pela Polícia Militar (PM) em Carapicuíba. Todos foram presos e os medicamentos recuperados.

A PM recebeu informações do Centro de Operações da PM (Copom) sobre o roubo ao comércio. As vítimas conseguiram identificar o veículo usado pelos criminosos na fuga e passaram as informações à polícia.Por meio de radares inteligentes, os policiais localizaram o carro e traçaram a rota que estava sendo feita pelos suspeitos. Os criminosos chegaram ao município de Carapicuíba e, no bairro Santa Terezinha, foram interceptados pelos policiais. No veículo, estavam dois homens, que foram detidos. R$ 655 em espécie, roubados do caixa do comércio, foram apreendidos, além de duas armas.Os outros três integrantes da quadrilha estavam em uma adega a 500 metros do local. A equipe foi ao endereço e realizou a prisão. Com eles, foram apreendidos cerca de R$ 6,5 mil. Câmeras de segurança ajudaram a equipe a identificar o grupo. No total, cinco caixas de medicamentos de alto custo foram recuperadas.Segundo informações, os suspeitos assaltaram uma série de farmácias em regiões de Sorocaba, incluindo Itu e São Roque. O bando foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Carapicuíba, onde o caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial, além de localização, apreensão e entrega de objeto.