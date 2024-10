Por falta de energia, prefeitura de Cotia suspende aulas em 15 escolas municipais; veja quais

Medida, válida para esta quarta-feira (16), é para o período da manhã em 13 escolas e nos demais períodos para outras duas unidades

E.M Francisco Nunes é uma das unidades afetadas. Foto: Google Imagens

A Prefeitura de Cotia suspendeu as aulas no período da manhã em 13 escolas da rede municipal. Em outras duas unidades, as aulas estão suspensas em todos os períodos.





A medida é válida para esta quarta-feira (16).

















O comunicado da prefeitura foi publicado na tarde de hoje nas redes sociais.



Veja abaixo as escolas que não terão aula no período da manhã nesta quarta: CE Ho Deh Kong (Pq. Alexandra)

CE Felix Alves Folha (Jd. Lina)

CE João Pires Mendes (Jd Nova Coimbra)

CE Allan Kardec (Tijuco Preto)

EM Jardim do Engenho

EM Chácara Cantagalo

EM Professora Ana Maria Pereira (Nakamura Park)

E.M. Francisco de Paula Carraro (Jd. Dos Ipês)

E.M Rita de Cassia Melo (Recanto Vista Alegre)

E.M. Roberto Jorge Haddock Lobo Netto (Jd. Nova Coimbra)

E.M Teresa Maia (Pq. São George)

E.M. Aguinaldo Souza Estrela (Barro Branco)

E.M. Altair do Nascimento (Pq. Alexandra) Veja abaixo as escolas que as aulas estão suspensas em todos os períodos nesta quarta:

E.M Joaquim de Moraes Victor (Recanto dos Victor’s)

E.M. Francisco Nunes (Vila Monte Serrat)



Segundo a prefeitura, as aulas serão suspensas em razão da falta de energia elétrica causada pela forte tempestade que atingiu a cidade na última sexta-feira (11).