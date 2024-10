Sob alerta de nova tempestade, prefeitos da região vão pedir ações preventivas para a Enel

Autoridades de 15 municípios se reuniram com o governador Tarcísio e com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) nessa terça-feira (15)

Foto: Governo de SP

Prefeitos de municípios da Região Metropolitana de São Paulo se reuniram nessa terça-feira (15) com o governador Tarcísio de Freitas e com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes.



O prefeito de Osasco, Rogério Lins, disse que a Defesa Civil de SP fez um alerta de uma nova tempestade para esta semana. "A Defesa Civil nos alertou que nos dias 19 e 20 de outubro (sexta e sábado) teremos fortes chuvas com ventos muito fortes", disse.

Lins destacou que, junto ao governador de SP, os prefeitos vão pedir ações preventivas para a Enel. “Criamos uma união dos prefeitos da Região Metropolitana junto ao governador Tarcísio para pedir ações preventivas para a Enel. Se Deus quiser, não será um evento que traga muitos transtornos para a cidade, mas é bom todos ficarmos em alerta.”



Segundo informações da Enel, cerca de 100 mil imóveis da Grande SP ainda seguiam no escuro até as 6h desta quarta-feira (16). Lins destacou que, junto ao governador de SP, os prefeitos vão pedir ações preventivas para a Enel.

As autoridades dos executivos de 15 cidades, entre elas o prefeito de Cotia Rogério Franco, entregaram uma carta ao ministro Nardes solicitando que seja determinada ou uma intervenção federal contra a distribuidora de energia Enel ou a suspensão do contrato diante do apagão que, desde sexta-feira (11), atinge milhares de imóveis na região.destacou Rogério Franco após o encontro.