Motorista morre após perder o controle e bater carreta em viaduto na Castello Branco

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (15)

Foto: Artesp

Um motorista de uma carreta morreu na manhã desta terça-feira (15) após perder o controle da direção e colidir contra a coluna de um viaduto na Castello Branco.

A identidade da vítima não foi revelada. O acidente ocorreu por volta das 6h50 no km 49 da rodovia, em Araçariguama, interior de SP.O motorista chegou a ser socorrido a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado às 7h28.Com o impacto da batida, formou-se uma rachadura no pilar do viaduto. Equipe de engenharia realiza uma avaliação no local para saber se não comprometeu o restante da estrutura.O tráfego chegou a ficar congestionado por 10 quilômetros. A carreta foi removida horas depois.