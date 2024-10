Cotia em situação de emergência: veja o que muda com o decreto do prefeito Rogério Franco

Decreto foi publicado hoje (14) em razão da tempestade que atingiu o município na última sexta-feira (11)

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), decretou nesta segunda-feira (14) situação de emergência no município por conta do temporal ocorrido na última sexta-feira (11).

Entrar nos imóveis, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a sua pronta evacuação;

usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à mesma.

, diz trecho do decreto.A situação de emergência é válida apenas para as áreas do município comprovadamente afetadas.Com a situação de emergência declarada, a prefeitura deverá adotar, de imediato, as providências destinadas à realização de obras, contratação de serviços e compras necessárias, em caráter emergencial, visando ao restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas pela tempestade.Com a situação de emergência, as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil também ficam autorizados, em caso de riscos, a: