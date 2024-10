"Não tem como respirar”: ruas são tomadas por fumaça causada por incêndio no Brás; VÍDEO

Parte do teto do shopping desabou por volta das 8h; uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico por intoxicação de fumaça







O fogo teve início por volta das 6h40 e, segundo o Corpo de Bombeiros, não havia sido controlado até por volta de 8h30.



Pelo menos 22 viaturas da corporação e 65 bombeiros foram ao local para tentar controlar as chamas. Parte do teto do shopping desabou por volta das 8h.



As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.



Ainda não há informações sobre vítimas, mas pelo menos uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico por intoxicação de fumaça.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra ruas no entorno do Shopping 25, no Brás, centro de São Paulo, tomadas por fumaça, relatou a internauta que publicou o vídeo em sua conta no TikTok (veja abaixo).