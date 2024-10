Incêndio de grandes proporções atinge shopping de compras no centro de SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas até o momento

Um incêndio de grandes proporções atinge o Shopping 25 na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas até o momento.



Algumas ruas da região foram interditadas pela Polícia Militar (PM) para facilitar o trabalho dos bombeiros no combate às chamas. Ao menos sete linhas de ônibus foram desviadas pela SPTrans para não passarem pela região onde ocorre o incêndio.



Pelo menos treze viaturas da corporação e 40 bombeiros foram ao local para tentar controlar as chamas. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.O centro comercial fica na Rua Barão de Ladário, no número 300. A rua é um centro de comércio muito movimentado durante a manhã no Brás. A rua é bem próximo da chamada “feira da madrugada”.