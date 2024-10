Metrô anuncia audiência pública e cita mais detalhes sobre a linha que ligará Cotia até SP

Cortez mencionou, durante sua explanação, que a Linha 22 fará uso de trens mais estreitos e com apenas cinco carros em vez dos seis presentes nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e mesmo as novas como a Linha 4-Amarela e a 6-Laranja.

O objetivo, segundo ele, é reduzir o custo do projeto e assim escavar um túnel mais estreito, com menos de 10 metros de diâmetro, ou 13% menos área.

Com um carro a menos, as estações poderão ter plataformas com 110 metros de comprimento em vez de cerca de 132 metros atuais. O Metrô prevê ainda o uso de elevadores de alta capacidade para algumas estações como Rio Pequeno e Teodoro Sampaio.