Cinema, academia e até lago artificial: Felipe Titto põe mansão na Granja Viana à venda; veja valor

Foto: Reprodução / Instagram

O ator Felipe Titto colocou a própria casa à venda por R$ 30 milhões. Localizada no condomínio Silvino Pereira, na Granja Viana, em Cotia, a mansão fica em um terreno de 6 mil metros quadrados, com direito a um lago artificial com carpas.









A casa ainda conta com área de academia, quadra de beach tennis, além de área gourmet com forno de pizza à lenha, televisão e fliperama. O espaço também conta com sauna e hidromassagem.Dos seis quartos, três são suítes. Entre os cômodos, estão seis banheiros, sala de estar com lareira, área gourmet e garagem coberta que comporta oito carros.Um corretor de imóveis mostrou a mansão em detalhes em um vídeo em seu canal no YouTube, confira o vídeo completo abaixo: