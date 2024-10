Morador de Cotia que estava desaparecido há 10 dias é encontrado em Itapevi

Segundo a família, ele está bem e foi localizado próximo à estação da CPTM

Teanes foi localizado nesta quinta-feira (17). Foto: Arquivo pessoal

que estava desaparecido desde o dia 7 de outubro, foi encontrado nesta quinta-feira (17) em Itapevi. Teanes de Lima Chausse, de 43 anos,, foi encontrado nesta quinta-feira (17) em Itapevi.

Morador do Jardim Lavapés, em Cotia, Teanes havia se desentendido com a esposa e saiu de casa com alguns pertences pessoais.Segundo a família, ele está bem e foi localizado próximo à estação da CPTM por um conhecido que trabalha como motorista de aplicativo.Teanes teria passado os últimos dias em um albergue na zona sul de São Paulo.