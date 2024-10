Governo de SP monta gabinete de crise para enfrentamento às chuvas

Defesa Civil do Estado terá técnicos dentro da Enel durante passagem de temporal previsto para o fim de semana





O Governo de São Paulo irá instalar a partir desta sexta-feira (18) um gabinete de crise para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas para este final de semana no estado. As empresas de energia elétrica terão um representante no gabinete, permitindo uma comunicação mais ágil e ações mais efetivas de monitoramento e controle.A criação do gabinete foi anunciada em reunião no Palácio dos Bandeirantes. No encontro, o governador Tarcísio de Freitas ainda cobrou um plano de ação completo das concessionárias de energia para a resposta aos eventos meteorológicos e o compartilhamento imediato das informações dos centros de controle operacionais das empresas com o Gabinete de Crise estadual.”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.De acordo com a Defesa Civil do Estado, entre sexta e domingo, o estado pode enfrentar pancadas de chuva e rajadas de vento superiores a 60 km/h entre sexta e domingo. No encontro, o órgão apresentou um cenário meteorológico detalhado para os próximos dias, enfatizando as chances de eventos extremos.Tarcísio ainda informou que representantes do governo estarão presentes no Centro Operacional da Enel nos próximos três dias. Outra exigência feita pela gestão estadual às concessionárias foi um mapeamento completo dos pontos mais críticos que podem sofrer danos no fornecimento de energia, como unidades hospitalares e postos de distribuição de água da Sabesp.A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira (18) e domingo (20). O alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado.O órgão ainda notificou as concessionárias para que apresentem um plano de contingência e uma série de ações de mitigação de possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia, além de reforçar as equipes de atendimento à população.Em ofício, o secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicitou que as empresas apresentem um plano de contingência e uma série de ações de mitigação de possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia, além de reforçar as equipes de atendimento à população.