Família procura por morador de Cotia desaparecido há 8 dias

Teanes saiu de casa no dia 7 de outubro e não foi mais visto desde então

Teanes de Lima Chausse, 43. Foto: Arquivo Pessoal

Morador do Jardim Lavapés, em Cotia, Teanes de Lima Chausse, de 43 anos, não foi mais visto desde o dia 7 de outubro.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), ele desapareceu após discussão com sua esposa. Ele colocou alguns pertences pessoais em uma mochila e saiu de casa por volta das 7h.Teanes usava calça preta, blusa de frio da cor marrom e um coturno.Qualquer informação sobre Teanes, entrar em contato com a polícia (190) ou com a família (11) 99511-9991.