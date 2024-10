Instituto Vox divulga mais uma pesquisa eleitoral para prefeito de Cotia; confira

Eleições acontecem neste domingo (6)

Arte: Cotia e Cia





A menos de três dias para as eleições 2024, o Instituto Vox Brasil divulgou nesta quinta-feira (03) seu mais novo levantamento sobre a corrida eleitoral para prefeito de Cotia.





O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95% e a margem de erro de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos.





Segundo dados da pesquisa, Ângela Maluf (PSD), candidata apoiada pelo prefeito Rogério Franco (PSD), lidera a corrida com 45,8%. Em segundo lugar aparece Welington Formiga (PDT), principal oposição na cidade com 33,8% da preferência do eleitorado.





Em terceiro aparece Fernando Confiança (NOVO), com 3,2%, empatado tecnicamente com Danilo Ramos (PRD), com 2,5%; Cida Aires (PSOL) aparece com 1,8% e Adilson Lima (DC) com 1,2%.





Branco, nulo ou nenhum somam 7,2%. Enquanto 4,5% dizem estar indecisos ou não saber.





REJEIÇÃO





O instituto também levantou a rejeição dos candidatos. Nesse quesito, Ângela Maluf aparece com 19,2%, Cida Aires com 18,8%, Welington Formiga com 16,7%, Fernando Confiança com 16,2% e Danilo Ramos com 14,3%. Considerando a margem de erro, todos eles estão tecnicamente empatados.





Já Adilson Lima é rejeitado por 8,5% dos entrevistados, enquanto 3,8% disseram não rejeitar ninguém e 2,5% disseram não saber.













A pesquisa foi registrada no TSE através do número SP-09088/2024 e ouviu 600 eleitores entre os dias 29 e 30 de setembro. O levantamento foi contratado pelo. Acesse a íntegra clicando aqui As eleições municipais acontecem no próximo domingo, dia 6 de outubro. Na cidade, não há possibilidade de segundo turno, pois o número de eleitores é abaixo de 200 mil.