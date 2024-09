Exclusivo: Veja os números da pesquisa eleitoral para Prefeito de Cotia feita pelo Instituto GovNet

A pesquisa ouviu 400 pessoas entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro





O Cotia e Cia divulga nesta quinta-feira (5) a pesquisa eleitoral para o cargo de prefeito (a) de Cotia realizada pelo instituto Opinião Pesquisa/GovNet.

A pesquisa foi contratada pelo Cotia e Cia e devidamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através do número SP-04177/2024.



A pesquisa ouviu 400 pessoas entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro e, segundo o instituto, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 4,9%, para mais ou para menos.



As eleições municipais acontecem em 6 de outubro. Na cidade, não há possibilidade de segundo turno, pois o número de eleitores é abaixo de 200 mil. Em Cotia, são 6 os candidatos a prefeito.



Vamos aos números:

A pesquisa mostra uma eleição polarizada entre Welington Formiga (PDT) e Ângela Maluf (PSD), mas com vantagem ao pedetista que na estimulada aparece com 46% contra 27% de Ângela.





Na espontânea, Formiga também aparece na frente, com 29% a 19%.





Pesquisa espontânea: Quando não é mostrado nenhum nome de candidato ou candidata.

Clique na imagem para ver maior.













Clique na imagem para ver maior.



Rejeição: A pesquisa também perguntou em qual candidato o entrevistado NÃO votaria de jeito nenhum. Clique na imagem para ver maior. A pesquisa também perguntou em qual candidato o entrevistado NÃO votaria de jeito nenhum.



A pesquisa também colheu opiniões sobre aprovação da prefeitura de Cotia administrada pelo prefeito Rogério Franco. Clique na imagem para ver maior.



Por fim a pesquisa perguntou aos cotianos sobre a aprovação do trabalho do presidente Lula e do governador Tarcísio.

Clique na imagem para ver maior.

Clique na imagem para ver maior.



Com o compromisso de transparência, o Cotia e Cia disponibiliza a pesquisa na íntegra a todos os eleitores. Basta clicar aqui.

Quando os nomes dos concorrentes são mostrados ao entrevistado.