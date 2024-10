Prefeitura de SP decreta luto de 3 dias pela morte do jornalista Cid Moreira

Cid morreu às 8h desta quinta-feira (3) de falência múltipla dos órgãos; ele tinha 97 anos

Foto: TV Globo / Reprodução

A Prefeitura de São Paulo decretou nesta quinta-feira (3) luto oficial de três dias pela morte do jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, de 97 anos.

Cid estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, desde o dia 4 de setembro, quando deu entrada com insuficiência renal crônica. O quadro piorou, e às 8h desta quinta morreu de falência múltipla dos órgãos.O texto reconhece ae cita também Cid MoreiraAinda conforme a publicação, durante o período de luto oficial a bandeira do município de São Paulo será hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos municipais.