Paraná Pesquisa também divulga pesquisa de intenções de votos para a Prefeitura de Cotia

Instituto já havia realizado uma pesquisa eleitoral na cidade no mês de junho

Foto: Vagner Santos

O Instituto Paraná Pesquisa divulgou, nesta quinta-feira (5), a pesquisa eleitoral para o cargo de prefeito (a) de Cotia, contratada pelo jornal O Giro.

De acordo com o levantamento, o candidato da oposição, Welington Formiga (PDT), teve 41% das intenções de voto, enquanto Ângela Maluf (PSD) aparece com 36%.Considerando a margem de erro de 4% para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados, segundo o levantamento.Em comparação com a pesquisa divulgada em junho pelo mesmo instituto, Ângela apresentou um crescimento de 10% e Formiga uma queda de 6%O levantamento realizado na cidade de Cotia pelo Instituto Paraná Pesquisa e divulgado pelo Jornal Giro ouviu 700 eleitores com idade a partir dos 16 anos, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o nº SP- 06034/2024.A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança estimado de 95%.