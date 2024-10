Homem flagrado abandonando cachorros em Cotia é detido: “Eles davam muito trabalho”

Segundo a GCM, o homem foi ouvido e declarou que abandonou os cães porque eles “davam muito trabalho”. Como não houve flagrante, ele foi liberado e responderá pelo crime de abandono.



UM DOS CÃES FOI RESGATADO



Ao Cotia e Cia, a Prefeitura de Itapevi informou que agentes do Departamento de Defesa dos Animais conseguiram resgatar um dos cães, que foi levado para o Canil Municipal, onde recebeu atendimento veterinário e posteriormente será colocado para adoção. Já o segundo cão, “mais arisco”, fugiu e ainda não foi resgatado.



CRIME DE ABANDONO



No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, houve aumento da pena para maus-tratos, com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda, aplicável a casos de cães e gatos.