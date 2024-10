Bandido é baleado pela GCM durante roubo a residência em Caucaia do Alto

Caso ocorreu no domingo (27), no Jardim Primavera; família foi feita refém durante o assalto

Foto: GCM de Cotia

Um criminoso foi baleado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia durante roubo a uma residência no distrito de Caucaia do Alto. O caso ocorreu no domingo (27), no Jardim Primavera.

Segundo a GCM, dois homens invadiram a residência, fizeram a família refém e efetuaram o roubo.Quando saíam da residência, a dupla foi surpreendida pelos agentes. Um dos bandidos conseguiu pular o muro da casa e fugir. O outro, no entanto, apontou uma arma em direção aos guardas e efetuou um disparo. Os GCMs revidaram e ele foi atingido por dois tiros, um no ombro e outro na perna.Ainda de acordo com a GCM, o Samu foi acionado e socorreu o criminoso até o Hospital Regional. Após atendimento médico, ele foi conduzido à delegacia, onde recebeu voz de prisão.