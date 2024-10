Câmeras registram acidente entre carro e moto em estrada de Cotia

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (29); veja

Imagens de câmeras de monitoramento compartilhadas com o Cotia e Cia

Câmeras de monitoramento flagraram, na manhã desta terça-feira (29), um acidente envolvendo um carro e uma moto em Cotia (veja as imagens no final da matéria).







A ocorrência aconteceu às 11h47 na Estrada Carlos Antônio Pereira de Castro, no bairro Pitas, em frente ao condomínio Quintas de São Fernando.O acidente ocorreu em uma curva da estrada.Pelas imagens, é possível ver o motociclista invadindo parte da contramão e colidindo de frente com um veículo.Outro carro, que estava vindo logo atrás, desvia para tentar não atingir o motociclista, que cai no chão com o impacto da batida.Testemunhas disseram que a vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, que compareceram no local.Não há informações, até o momento, sobre o estado de saúde do motociclista.Veja o vídeo abaixo: