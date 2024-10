Covardia! Homem é flagrado abandonando cachorros em estrada de Cotia; veja VÍDEO

Um deles é arremessado à força do porta-malas do veículo

Imagens: Redes Sociais

Imagens de uma câmera de segurança flagraram, na manhã desse domingo (27), um homem abandonando dois cachorros na Estrada das Piteiras, no bairro Pitas, em Cotia.







O vídeo, publicado nas redes sociais, mostra um homem parando o veículo no acostamento. Ele desce e tira os dois cães do porta-malas. Um deles é arremessado à força.Depois, após abandonar os animais na via, as imagens mostram o homem entrando novamente no veículo e indo embora. A ação criminosa dura 30 segundos.O abandono de animais é crime previsto na Lei contra Crimes Ambientais nº 9.605/98, com pena de 2 a 5 anos de prisão, multa e proibição de guarda de animais.Veja abaixo as imagens: