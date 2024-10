Carga de algodão que caiu de carreta após acidente pega fogo na Raposo Tavares; VÍDEO

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local; acidente ocorreu durante a madrugada no km 21, em Cotia

Imagens: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

tombou por volta das 3h30 desta quarta-feira (2) no km 21 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, pegou fogo. O incidente foi registrado pela reportagem do Cotia e Cia por volta das 12h45. Havia uma equipe do Corpo de Bombeiros no local. A carga com fardos de algodão que









Duas das três faixas da pista expressa, no sentido do interior, estão interditadas. O congestionamento já ultrapassava 6 quilômetros no momento em que a reportagem passou pelo local.Procurado, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) não acrescentou mais informações.