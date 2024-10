Homem furta 10 garrafas de azeite e abandona carro com sogra e esposa na Granja Viana

Ele foi localizado e preso

Foto: Portal Viva

Um homem foi preso nesta semana após ter furtado 10 garrafas de 500ml de azeites importados, com valor estimado de R$515. O caso ocorreu em um supermercado localizado na Avenida São Camilo, na Granja Viana, em Cotia.





Ao serem questionadas, a esposa e a sogra disseram não saber para onde ele foi. No entanto, o homem foi localizado momentos depois a cerca de 1,5 km do local. Ele foi abordado e confessou o crime. Segundo a reportagem, ele já era reincidente e tinha várias passagens por furto, roubo e estelionato.



O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.

Segundo reportagem do Portal Viva, a Guarda Civil foi acionada pelo gerente do estabelecimento, que comunicou o furto. De acordo com ele, o homem havia estacionado o próprio veículo em frente ao mercado, porém, após deixar os produtos furtados no carro, fugiu do local e deixou sua esposa e sua sogra dentro do automóvel.