Crianças são hospitalizadas após usarem droga K9 em cidade do interior de SP

Suspeito que teria vendido a droga para elas foi esfaqueado por populares

Caso ocorreu em Mairinque. Foto: Correio do Interior

Três crianças foram hospitalizadas após sofrerem overdose provocada pela droga K9 em Mairinque, cidade vizinha a São Roque, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (31/09) no bairro Marmeleiro.

Populares acionaram o Samu após as crianças terem passado mal. Elas têm idade entre 13 e 15 anos.O suspeito que teria vendido a droga para elas foi esfaqueado por populares e foi socorrido ao hospital com ferimentos no abdômen.Não há informações sobre o estado de saúde das três crianças.Leia a reportagem completa no, parceiro do Cotia e Cia.