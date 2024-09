Próximo de inaugurar, novo McDonald's da Granja Viana divulga vagas de emprego

Saiba como se candidatar

Foto: Arcos Dorados

Com previsão para ser inaugurado no dia 14 de outubro, a nova unidade do McDonald’s da Granja Viana, em Cotia, está com vagas de emprego disponíveis para atendente de restaurante. , a nova unidade do McDonald’s da Granja Viana, em Cotia, está com vagas de emprego disponíveis para atendente de restaurante.

Para concorrer a vaga, o candidato precisa estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Não é necessário ter experiência no cargo.Para se candidatar, basta entrar em contato pelo WhatsApp:A nova unidade do Mc está sendo construída na Av. São Camilo, número 476. A loja deve gerar cerca de 70 empregos diretos.Essa será a 6ª loja da marca na cidade de Cotia e a segunda a ser inaugurada só neste ano.No último dia 27 de agosto, o McDonald's inaugurou a 5ª unidade na altura do km 39 da Raposo Tavares, no começo da estrada de Caucaia do Alto