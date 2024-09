Cotia terá final de semana quente, apesar de queda na temperatura no sábado; veja a previsão

Veja também como será o tempo na região durante a Primavera, que terá início neste domingo (22)

Foto: Cotia e Cia

A cidade de Cotia amanheceu com sol nesta sexta-feira (20). A mínima prevista para hoje é de 15ºC e a máxima de 32ºC, de acordo com o site de meteorologia Clima Tempo.

E o calor deve permanecer durante o final de semana, apesar de uma queda no sábado (21), quando os termômetros devem marcar máxima de 22ºC e mínima de 16ºC.Já no domingo (21), primeiro dia da Primavera, o calor deve voltar com força e marcar 32ºC. A mínima deve permanecer em 16ºC, segundo a Clima Tempo.De acordo com o portal, a primavera na região da Grande São Paulo terá calor dentro a um pouco acima do normal e o volume de chuva na estação como um todo deve ficar próximo da normalidade.A chuva de outubro ainda será bastante irregular, mas pode ocorrer eventos de chuva forte.As pancadas de chuva, segundo o site, devem ganhar regularidade em novembro. Estes dois meses devem terminar com chuva dentro da média normal.Em dezembro, a Grande São Paulo deve receber um pouco mais de chuva do que a média, com o estado de São Paulo sentido a influência de corredores de umidade que se organizam sobre a Região Sudeste.