Cotia ganhará mais uma unidade do McDonald's; saiba onde

Essa é a segunda loja que será inaugurada no intervalo de 3 meses na cidade

Foto ilustrativa

O bairro Granja Viana, em Cotia, vai ganhar uma nova loja da rede de fast-food mais famosa do mundo, o McDonald's. O restaurante está sendo construído na Av. São Camilo, número 476.

De acordo com o McDonald's, a previsão de inauguração é dia 14 de outubro. A rede deve gerar cerca de 70 empregos diretos.

Essa será a 6ª loja da marca na cidade de Cotia e a segunda a ser inaugurada só neste ano.

No último dia 27 de agosto, o McDonald's inaugurou a 5ª unidade na altura do km 39 da Raposo Tavares, no começo da estrada de Caucaia do Alto (saiba mais aqui).