Novo McDonald’s em Cotia abre as portas para o público; C&C visitou a unidade

Nova loja da rede foi inaugurada na tarde de hoje (27); veja o vídeo

Novo MC de Cotia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Foi inaugurada, na tarde desta terça-feira (27), a nova unidade do McDonald’s em Cotia.



Equipe do novo MC. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

O novo McDonald’s oferece o Mc Café, gerou 70 vagas de emprego e ainda tem serviço de drive thru.



A loja fica no km 39 da rodovia Raposo Tavares, ao lado do Habib’s.



Cotia e Cia já foi visitar a nova unidade. Veja no vídeo abaixo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cotia e Cia (@cotiaecia)

Com a inauguração da nova loja, os moradores têm agora mais uma opção de alimentação rápida e prática, além de poderem desfrutar dos famosos hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes que fazem parte do cardápio da rede.A nova unidade oferece um ambiente moderno e acolhedor, ideal para refeições em família, com amigos ou até mesmo para uma parada rápida durante a passagem.