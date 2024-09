Previsto na Raposo Tavares, pedágio sem cancela entra em operação no interior de SP

Novo sistema entrou em operação nesta quarta-feira (4)

Foto: Governo de SP

O governo de São Paulo anunciou que, nesta quarta-feira (4), o pedágio sem cancela, conhecido como ‘free flow’, entrou em operação no interior paulista. O pórtico com a nova tecnologia, que substitui o modelo tradicional, está localizado na SP-333, em Itápolis. O investimento foi de R$ 17,5 milhões.

A implantação do sistema faz parte do contrato firmado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o Governo do Estado e a concessionária EcoNoroeste, responsável pela administração do trecho concedido.Em Itápolis, o pórtico está instalado no km 179 da rodovia. Já a praça de Jaboticabal, localizada no km 110 da mesma rodovia, tem a implantação do sistema previsto para ocorrer ainda este ano.Segundo a Artesp, até 2030, todas as praças de pedágio do trecho sob concessão da EcoNoroeste serão substituídas, de maneira gradual, por pórticos de cobrança automática.No projeto ‘Nova Raposo’, que prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada, também estão previstos pedágios com o sistema free flow (fluxo livre).Caso se concretize, quem se deslocar do km 39 até o km 11 da rodovia, por exemplo,, totalizando R$ 15,06O pagamento do pedágio free flow é feito automaticamente por meio do adesivo tag instalado no para-brisa do veículo, que se comunica com pórticos, espécies de portais, localizados no trajeto. O débito do valor da tarifa é realizado automaticamente.No caso dos carros, o pagamento automático gera um desconto de 5% no valor da tarifa, além do DUF (Desconto de Usuário Frequente), pelo qual, a cada passagem dentro do mesmo mês, são aplicados descontos progressivos nos valores.Para aqueles que não possuem a tag, a leitura da placa do veículo é feita por meio de câmeras. O valor da tarifa deverá ser pago pelo usuário através de um portal eletrônico disponibilizado pela concessionária.