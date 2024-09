Rede de comida mexicana inaugura unidade em shopping de Cotia

Burritos, tacos, quesadillas, nachos e muito tempero mexicano em um só local; confira

Fast Food Hermanito. Foto: Divulgação

A culinária mexicana desembarca no Shopping Granja Vianna, em Cotia, com o quiosque Hermanito, que promete uma viagem internacional sem sair do Brasil.

A rede de fast food, que trabalha com burritos, nachos, quesadillas, entre outras opções saborosas, encontra-se no Piso L2.Criada em 2015, em Joinville (SC), o Hermanito tem 90 unidades espalhadas em 79 cidades. São quatro modelos de negócio: Quiosco (até 7,5 m²), Tienda (20 m²), Salón (40 m²) e Plaza (70 m²).O estabelecimento acompanha o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, lojas das 14h às 20h e alimentação das 12h às 20h.